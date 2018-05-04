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Храбрый медвежонок покоряет Сеть
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Храбрый медвежонок покоряет Сеть 

News.ru 29 минут назад
Автомобилисты засняли медвежью семью на автотрассе, гуляющую как у себя дома. Ролик опубликовали на YouTube.
Пользователи умилились храбрости медвежонка, отстаивающего свою безопасность от автомобилей, которые больше его во много раз. Как ни странно, мама-медведица при этом, не оглядываясь на чадо, удирала в лес.
Часто выход медведей на трассу связан с поиском еды, выброшенной в кювет или прикормкой сердобольными автомобилистами.
Этологи крупных хищников предупреждают, что кормление, даже из лучших побуждений, медведей может привести в непоправимым последствиям, как для животного, так и для человека. Известно, много случаев, когда обнаглевшего прикормленного медведя приходилось отстреливать из-за соображений безопасности и невозможно изменить его поведение на нормальное для дикого животного.
youtube.com/Якутия про охоту и рыбалку
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