Храбрый медвежонок покоряет Сеть

Автомобилисты засняли медвежью семью на автотрассе, гуляющую как у себя дома. Ролик опубликовали на YouTube.

Пользователи умилились храбрости медвежонка, отстаивающего свою безопасность от автомобилей, которые больше его во много раз. Как ни странно, мама-медведица при этом, не оглядываясь на чадо, удирала в лес.

Часто выход медведей на трассу связан с поиском еды, выброшенной в кювет или прикормкой сердобольными автомобилистами.

Этологи крупных хищников предупреждают, что кормление, даже из лучших побуждений, медведей может привести в непоправимым последствиям, как для животного, так и для человека. Известно, много случаев, когда обнаглевшего прикормленного медведя приходилось отстреливать из-за соображений безопасности и невозможно изменить его поведение на нормальное для дикого животного.

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