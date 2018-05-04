Хоккеист Береглазов: в США был вынужден жить в гостиницах

Защитник магнитогорского «Металлурга» и сборной России по хоккею Алексей Береглазов вспомнил период своего выступления в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» «Хартфолд», а также рассказал об адаптации в США.

"Я толком не понял, что это такое — снять жилье и играть целый сезон. Был вынужден жить в гостиницах. В одной были сборы с командой, потом в АХЛ для меня постоянную гостиницу сняли, потому что ждали — мало ли, вдруг назад из фарм-клуба в основную команду поднимут.

Я даже не жил в США так, когда у тебя есть свое жилье и машина. Все эти месяцы был на чемоданах", — цитирует Береглазова газета «Известия»

24-летний россиянин был игроком «Рейнджерс» с 2017 по 2018 год, однако выступал за фарм-клуб «Хартфолд», а затем был арендован командой из Магнитогорска.