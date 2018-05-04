Ещё
Хоккеист Береглазов: в США был вынужден жить в гостиницах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккеист Береглазов: в США был вынужден жить в гостиницах 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Защитник магнитогорского «Металлурга» и сборной России по хоккею Алексей Береглазов вспомнил период своего выступления в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» «Хартфолд», а также рассказал об адаптации в США.
"Я толком не понял, что это такое — снять жилье и играть целый сезон. Был вынужден жить в гостиницах. В одной были сборы с командой, потом в АХЛ для меня постоянную гостиницу сняли, потому что ждали — мало ли, вдруг назад из фарм-клуба в основную команду поднимут.
Я даже не жил в США так, когда у тебя есть свое жилье и машина. Все эти месяцы был на чемоданах", — цитирует Береглазова газета «Известия».
24-летний россиянин был игроком «Рейнджерс» с 2017 по 2018 год, однако выступал за фарм-клуб «Хартфолд», а затем был арендован командой из Магнитогорска.
Газета.Ru: последние новости
Венгер провел 250-й матч в еврокубках на посту главного тренера "Арсенала" Эксперт: ЦСКА имеет все шансы побороться за чемпионство "Локомотив" может продлить контракт с Семиным 4 мая
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасов избил фаната «Спартака»14
Определились финалисты Лиги Европы
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Игроки НХЛ не помогут России
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение