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Эксперт: ЦСКА имеет все шансы побороться за чемпионство
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Эксперт: ЦСКА имеет все шансы побороться за чемпионство 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о перспективах московского ЦСКА завоевать золотые медали национального первенства.
"У ЦСКА достаточно неплохой календарь. Армейцев пока не стоит списывать со счётов в чемпионской гонке. На финише сезона все может повернуться в совершенно неожиданную сторону. ЦСКА, как и "Спартак", еще имеет шансы побороться за золото. Наблюдать за тем, как складывается борьба за титул в нынешнем сезоне РФПЛ, очень интересно", — цитирует Кирьякова газета «Известия».
После 28-и туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 52 очка. Возглавляет таблицу «Локомотив», у которого набрано 57 баллов. «Спартак» с 53 очками располагается на второй позиции.
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