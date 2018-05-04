Эксперт: ЦСКА имеет все шансы побороться за чемпионство

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о перспективах московского ЦСКА завоевать золотые медали национального первенства.

"У ЦСКА достаточно неплохой календарь. Армейцев пока не стоит списывать со счётов в чемпионской гонке. На финише сезона все может повернуться в совершенно неожиданную сторону. ЦСКА, как и "Спартак" , еще имеет шансы побороться за золото. Наблюдать за тем, как складывается борьба за титул в нынешнем сезоне РФПЛ, очень интересно", — цитирует Кирьякова газета «Известия»

После 28-и туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 52 очка. Возглавляет таблицу «Локомотив», у которого набрано 57 баллов. «Спартак» с 53 очками располагается на второй позиции.