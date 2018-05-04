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СМИ: форвард «Шахтера» Феррейра согласовал контракт с «Бешикташем»
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СМИ: форвард «Шахтера» Феррейра согласовал контракт с «Бешикташем» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра близок к переходу в «Бешикташ». Как сообщает Sivitimes, 27-летний аргентинец договорился со стамбульским клубом о 4-летнем контракте с зарплатой € 2,15 млн в год. Еще € 200 тыс. в год Факундо может заработать, если забьет за сезон не менее 20 голов во всех турнирах.
Напомним, 30 июня Феррейра может стать свободным агентом.
Нападающий выступает за «Шахтер» с 2013 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах и забил 28 голов. Всего на счету Феррейры 111 матчей и 57 голов за «горняков».
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