Оши: «Ни один из игроков „Вашингтона“ еще ни разу не был в финале конференции»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился ожиданиями от шестого матча серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (3-2 в серии). В случае победы команда выйдет в финал конференции. Наивысшее достижение столичной команды — выход в финал плей-офф НХЛ. В двух предыдущих сезонах «Вашингтгн» уступал «Питтсбургу» на стадии второго раунда плей-офф. «Тампы-Бэй Лайтнинг» — первый финалист Восточной конференции.

«Не уверен, что я могу сказать в точности, что бы это для нас означало. Ни один из нас еще ни разу там не был. Мы просто надеемся, что нам удастся завершить начатое, и тогда, пожалуй, мы сможем поговорить о чувствах и эмоциях. Нам предстоит масса работы. Это будет один из тяжелейших матчей. Мы имеем двукратного действующего обладателя Кубка Стэнли, прижатого к стене, и понимаем, что они покажут лучшее, на что способны», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.