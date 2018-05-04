Касорла: «Атлетико» был и остается фаворитом Лиги Европы с момента вылета из ЛЧ»

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла прокомментировал поражение от «Атлетико» в ответном полуфинале Лиги Европы со счетом 0:1 и вылет из турнира.

«Атлетико» — явный фаворит финала Лиги Европы. Он был таковым с того момента, как вылетел из Лиги чемпионов и оказался в этом турнире.

Что касается моего контракта с «Арсеналом», то он истекает в июне. Ничего не знаю по поводу своего будущего. Посмотрим, что произойдет», — цитирует Касорлу официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги Европы «Атлетико» сыграет с «Марселем». Матч состоится 16 мая в Лионе.