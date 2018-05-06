Гений с дипломом. Столичные школьники продолжают ставить рекорды и поражать победами на международных соревнованиях

Ученик столичной «Курчатовской школы» Савва Ветохин завоевал золотую медаль на первенстве мира по шахматам среди школьников, обойдя 50 соперников.

Савва начал играть в шахматы с раннего детства. Как рассказывает мама юного чемпиона Юлия Ветохина, родители специально не учили его игре — наблюдая за братом и сестрой, мальчик всему научился сам. Свое будущее он видит в шахматном спорте.

— Я играю, потому что мне нравятся шахматные фигуры, — говорит он. — Хочу в будущем стать чемпионом среди взрослых шахматистов. Я буду стараться получать медали и на других турнирах всех обходить.

Занимать призовые места Савва начал в четыре года — в этом возрасте он уже стал чемпионом в первенстве по шахматам среди мальчиков до девяти лет в подмосковной Дубне.

Шахматы — не единственное увлечение Саввы. Он также любит музыку — играет на балалайке и фортепиано. Савва Ветохин — далеко не единственный рекордсмен из Москвы.

В этом году ученики столичных школ поставили новый рекорд, завоевав 906 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Причем в нынешнем году ребята завоевали на 89 больше, чем в 2017-м. Дипломы получили ученики из 227 московских школ.

Кроме того, с 2010 года количество победителей из Москвы увеличилось с 76 человек до 191.

Во Всероссийской олимпиаде участвовали более пяти тысяч школьников со всей страны, из которых 377 стали победителями и 1904 — призерами.

Напомним, что ученики, завоевавшие призовые места на Всероссийской олимпиаде, получают возможность поступить без экзаменов в любой вуз. Единственное ограничение заключается в том, что выбранное направление должно соответствовать профилю олимпиады.

— Хочется отметить, что в финале Всероссийской олимпиады школьников побеждают ученики не только из традиционно сильных школ, но и из образовательных учреждений с не очень высоким рейтингом, — подчеркнул директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. — Это заслуга как ребят, так и их учителей, которые могут заинтересовать и направить своих учеников, что дает результаты на самом высоком уровне.

Самое большое количество наград ребята завоевали по физике — им удалось получить 39 дипломов. По итогам состязаний пятеро москвичей стали кандидатами в сборную России для участия в Международной физической олимпиаде.

Успешные выступления стали возможны благодаря реализации инженерных и академических классов в столичных школах, а также системной работе с вузами и научными институтами.

Кроме того, в Москве также применяют методы по развитию таланта школьников: работают кружки шаговой доступности, онлайн-курсы, выездные школы, тренировочные сборы на базе Центра педагогического мастерства и профильные классы.

ЦИТАТА

— Всероссийская олимпиада школьников — это серьезная независимая оценка уровня образования регионов. В этом году московские школьники завоевали 906 дипломов — новый рекорд! Поздравляю! Это большой успех московской школы. Низкий поклон учителям. Горжусь ребятами-победителями. В московские вузы приезжают лучшие абитуриенты со всей страны. Поэтому и наша московская школа должна давать маленьким москвичам знания и умения, которые откроют им возможности поступать в лучшие колледжи и вузы, позволят конкурировать со своими сверстниками из других регионов страны. И от всех нас, от меня лично, моих управленческих действий, от директоров, от учителей зависит очень и очень многое.

ПРЯМЫЕ РЕЧИ

Матвей Говорущенко, директор «Курчатовской школы»:

— Савва отстоял честь нашей школы. Думаю, что наша школа создала условия, в которых можно воспитывать одаренных детей. Конечно, родители заложили в нем таланты, но нам удалось их развить. И я желаю Савве, чтобы он стал примером для своих сверстников, которые играют в шахматы вместе с ним, и чтобы в будущем таких чемпионов становилось как можно больше.

Станислав Фокин , руководитель шахматной школы имени Михаила Ботвинника:

— Мы очень гордимся Саввой. Это успех и мальчика, и его тренера, и родителей. Он трудолюбивый и талантливый ребенок. В шахматном спорте ничего не достичь без упорной работы, а Савва очень много и упорно тренируется. Мы желаем ему стать международным гроссмейстером и достичь наивысших успехов не только в детских турнирах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московский школьник Савва Ветохин стал победителем международного шахматного турнира