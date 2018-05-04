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«Увидел тигра и офигел»: по «Сибирскому моллу» прогулялся зверь на поводке
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«Увидел тигра и офигел»: по «Сибирскому моллу» прогулялся зверь на поводке 

ngs.ru 39 минут назад
Фото: ngs.ru
Утром 4 мая новосибирцы заметили тигра в торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл».
«Сегодня шли с коллегой в ДЦ «Новая высота» на работу, привлёк внимание странный рёв, подумали: из цирка, а оказалось из «Молла». Странно как-то… Это безопасно вообще?» — написала читательница в редакцию НГС.
На кадрах видеозаписи, которую она предоставила, видно, что тигра держат на поводке — его выгуливают в холле торгового центра со стороны «Новой высоты» и парковки, здесь же сейчас работает цирк-шапито.
Ещё один читатель Павел Аджемов сообщил корреспонденту НГС, что заметил сегодня тигра в «Сибирском Молле», когда проходил мимо около 7:00. «Гулял с собакой, увидел тигра и офигел», — описал свои впечатления мужчина.
В кассах цирка Демидовых, который сейчас работает рядом с торгово-развлекательным центром, корреспонденту НГС сообщили, что тигр их, но за подробными комментариями порекомендовали обратиться к старшему администратору Евгению. Тот, в свою очередь, сообщил, что сможет прокомментировать ситуацию лишь после обеда. В отделе маркетинга «Сибирского Молла» в свою очередь попросили прислать запрос на электронную почту.
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