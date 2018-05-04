Ещё
Американцев снова запугали расизмом в России в преддверие ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американцев снова запугали расизмом в России в преддверие ЧМ-2018 

Национальная Служба Новостей 41 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Американские издания опубликовали материал Associated Press про расизм в России, сообщает Североамериканское бюро НСН. В статье утверждается, что России трудно удаётся побороть его в преддверие Чемпионата мира по футболу.
Российский чернокожий футболист Брайан Идову, родившийся в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам об индицентах расизма по отношению к нему во время матчей и в повседневной жизни. Но, по его словам, за последние пять лет ситуация в России сильно улучшилась, так как, считает футболист, больше россиян стали ездить за границу и общаться с иностранцами.
Идову надеется, что Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, поможет изменить к лучшему отношение россиян к представителям других рас.
Напомним, ранее британское издание рассказало своим читателям о российских футбольных фанатах-неонацистах.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Лоза сравнил Медведева с Черномырдиным Пользователи Instagram назвали самый популярный курорт Серия «Маши и Медведя» набрала больше 3 млрд просмотров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасов избил фаната «Спартака»14
Определились финалисты Лиги Европы
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Игроки НХЛ не помогут России
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение