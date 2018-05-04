Американцев снова запугали расизмом в России в преддверие ЧМ-2018

Американские издания опубликовали материал Associated Press про расизм в России, сообщает Североамериканское бюро НСН. В статье утверждается, что России трудно удаётся побороть его в преддверие Чемпионата мира по футболу.

Российский чернокожий футболист Брайан Идову , родившийся в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам об индицентах расизма по отношению к нему во время матчей и в повседневной жизни. Но, по его словам, за последние пять лет ситуация в России сильно улучшилась, так как, считает футболист, больше россиян стали ездить за границу и общаться с иностранцами.

Идову надеется, что Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, поможет изменить к лучшему отношение россиян к представителям других рас.

Напомним, ранее британское издание рассказало своим читателям о российских футбольных фанатах-неонацистах.