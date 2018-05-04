Аркадий Кривошеев назначен президентом Академии борьбы

С 7 мая Дмитрий Георгиевич Миндиашвили займёт в Академии должность почетного тренера, продолжит участвовать в тренировочном процессе и оказывать научно-методическую поддержку учреждению, а также преподавать в Красноярском государственном педагогическом университете имени В. П. Астафьева.

В 1973 году, после триумфальной победы прославленного ученика Дмитрия Миндиашвили — Ивана Ярыгина — на Олимпийских играх 1972 года, по инициативе Дмитрия Георгиевича в Красноярске была основана Школа высшего спортивного мастерства. До 1980 года в школе культивировалась исключительно вольная борьба. Позже появились отделения греко-римской борьбы, бокса, лёгкой атлетики, дзюдо и борьбы самбо. С 1986 года ШВСМ стала работать только по видам борьбы. В 1993 году учреждению было присвоено имя Д. Г. Миндиашвили, а в 2009 — статус академии.

Учениками красноярской школы борьбы завоевано четырнадцать олимпийских медалей, в том числе — десять золотых, 90 медалей чемпионатов и первенств мира, 43 раза красноярцы становились обладателями Кубка мира, а также пополнили копилку региона более ста медалями чемпионатов и первенств Европы.

4 июня Дмитрию Георгиевичу исполнится 85 лет. В июле 2018 года 45-летний юбилей отметит и Академия борьбы.

Сменит легендарного тренера 20 века на посту руководителя Академии борьбы Аркадий Кривошеев. Для Аркадия Вячеславовича новое назначение является не первым опытом работы на руководящей должности. С мая 2015 года по май 2018 года он курировал профессиональный спорт и массовую физическую культуру на территории региона в должности первого заместителя министра спорта края. Ранее возглавлял филиал Центрального спортивного клуба Военно-воздушных сил Красноярска. В период с апреля 2011 года по ноябрь 2012 года Кривошеев занимал должность заместителя директора — начальника управления по проведению мероприятий и сборных команд КГАУ «Центр спортивной подготовки». С ноября 2012 года по май 2015 года работал генеральным директором КГАУ «РЦСП „Академия летних видов спорта“. Кроме этого, с 2013 по 2015 годы он занимал должность председателя Совета региональной общественной организации ветеранов войны, труда и спорта физкультурно-спортивных организаций Красноярского края.

Аркадий Кривошеев имеет два высших образования: 1994 год — Сибирский технологический институт, 2007 год — Сибирский федеральный университет; спортивные звания „Мастер спорта России по дзюдо“ и „Заслуженный тренер России по дзюдо“, награжден знаком „Отличник физической культуры и спорта РФ“ и юбилейным почетным знаком „80 лет Красноярскому краю“.