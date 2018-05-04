У красноярской Академии борьбы появился новый президент

Им стал экс-заместитель министра спорта Аркадий Кривошеев.

К своим обязанностям он официально приступит с 7 мая. Аркадий Вячеславович имеет два высших образования, а также богатый опыт работы на руководящих должностях. Кстати, Дмитрий Миндиашвили займёт в Академии должность почетного тренера. Он продолжить тренировать и оказывать научно-методическую поддержку. Также Дмитрий Георгиевич будет преподавать и в Красноярском государственном педагогическом университете имени В. П. Астафьева.

Напомним, 4 июня Дмитрию Георгиевичу исполнится 85 лет. В июле 2018 года 45-летний юбилей отметит и Академия борьбы.