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«Борнмут» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ 5 мая
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«Борнмут» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ 5 мая 

LiveSport.Ru 32 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
«Борнмут»
«Вишни» находятся в печальном положении. То ли у команды Эдди Хоу спад формы, то ли кардинальная утрата мотивации. В любом случае, лишь одна победа за последние 10 туров — самое лучшее доказательство одного из вариантов.
За последние три матча «Борнмут» забил всего один гол. Однако все легко объясняется уровнем соперников: не зазорно уйти с поля без своего гола в матчах против «Ливерпуля» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:2). Зазорно другое — за эти две игры команда с неплохим показателем точности (34,3%) в сумме попала по воротам всего три раза.
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Отметим также малое количество фолов у команды Хоу. «Борнмут» по этому показателю занимает последнее место в Премьер-лиге — в среднем 8,6 нарушений за матч. Тем не менее по желтым у «вишен» средние показатели — 1,53 «горчичника» за игру.
«Суонси»
Но по логике вещей нарушать в большей степени должен «Суонси». Команда Карлуша Карвальяла находится на волосок от зоны вылета (одно очко), и впереди матчи с ближайшими конкурентами как раз из этой зоны. С учетом потерь «лебедей» вопрос о выживании становится действительно очковым. Причем во всех смыслах.
Потому валлийцы должны грызть землю и ноги сопернику, чтобы взять максимум очков во всех оставшихся матчах. Однако в теперешнем состоянии «Суонси» это будет непросто. После успешного январско-февральского периода команда Карлуша Карвальяла не может выиграть уже семь матчей подряд (с учетом Кубка).
Матч предпоследнего тура против «Манчестер Сити» сильно ударил по самолюбию «лебедей» — всего 17% владения, один удар в створ за всю игру и пять пропущенных голов.
А вот в последнем туре валлийский клуб смог дать бой «Челси». Несмотря на проигрыш (0:1), «Суонси» выглядел вполне неплохо: 10 ударов, 51% владения мячом, 13 заработанных штрафных и победа по отборам (19).
Прогноз
В Англии космический уровень футболистов, но мотивация по-прежнему играет значительную роль. Кто больше хочет — тот ближе к победе. Сейчас больше хочет «Суонси». Следовательно, будет отдаваться в борьбе за каждый мяч.
Такая повышенная спортивная агрессия может привести к дисциплинарным наказаниям. Однако судить будет лояльный Кевин Френд (2,2 жк в среднем за матч в этом сезоне). Да и сами валлийцы за последние три матча получили три «горчичника».
А вот «Борнмут» будет сдерживать атакующие потуги «лебедей» и попутно вполне может отгрести пару желтых. Ставим на «Карточки: ИТ1 2-3» за 2,45.
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