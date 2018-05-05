Карпин, Каррера и Промес — о матче «Спартак» — «Ростов»

Валерий Карпин делится эмоциями от «Открытия Арены», а Каррера поздравляет «Локомотив».

Валерия Карпина спартаковские болельщики встречали аплодисментами. Ведь он первый раз приехал на «Открытие Арену» в качестве тренера. Об этом у тренера «Ростова» и спросили в первую очередь на пресс-конференции.

— Какие эмоции от «Открытия Арены»? — Негативные, какие ещё? После этого ответа Валерия Георгиевича в зале повисла неловкая пауза, за которой последовал аккуратный смех журналистов. Но после, пресс-конференция продолжилась. — Оцените качество игры команды. — По самоотдаче претензий быть не может. Качеством игры удовлетворён, претензий с точки зрения самоотдачи нет. Футболисты делали все, что в их силах. Могли, создать больше: «Спартак» позволял мячом владеть и создавать. Для усиления игры не было маневра никакого. — Почему на «Открытие Арене» вратари соперников «Спартака» всегда геройствуют? С учётом того, что у вас Абаев даже не основной вратарь. — Откуда знаете, что он не основной? Я даже не знаю. А объяснение — видимо, плохо бьют спартаковцы по воротам. Только так могу объяснить.

На этом пресс-конференция немногословного главного тренера «Ростова» закончилась. Затем в пресс-зал вошёл Массимо Каррера. Его журналисты встретили бурными овациями. Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг попросил оставить аплодисменты на матч с «Динамо». — Вы приехали на стадион уже не в ранге чемпиона. Успели понять это чувство? — первый вопрос Каррере. — Да. Естественно. Математика нас наказала в борьбе за чемпионство, но у нас есть шанс быть вторыми. Выйти в группу Лиги чемпионов — это очень важно. — Почему Пашалич вышел центральным защитником? — Я хотел играть в три защитника. Я выбрал такую схему, потому что мы играли против команды с тремя защитниками. К счастью, у меня есть умные игроки, которые могут играть по разным схемам. Выздоровел Таски, поэтому появилась идея поставить Пашалича в центр защиты. Результат матча говорит о том, что выбор был правильным.

— Замена Таски плановая? Или решили поберечь? — Замены никогда не планируются. Во втором тайме мне пришлось поменять систему игры, чтобы иметь игроков между линиями. Чтобы выпустить Фернандо, мне нужно было поменять легионера. Между Пашаличем и Таски я выбрал второго, потому что он давно не играл. — Почему Фернандо не играл с первых минут? — Я хотел выпустить игроков, которые выполняют большой объем работы. Ведь выбор тренера оказывается правильным только после игры. До игры ничего не знаешь. Я верю, что они правильные и до матча. Если что-то идёт не так, журналисты сразу обращают на это внимание. Когда соперник обороняется вдесятером, очень сложно находить свободные зоны. Я изменил схему на 4-2-3-1, выпустив Фернандо. «Ростов» растянулся и не действовал, как в первом тайме. Очень рад, что нам удалось забить, чего не удавалось в прошлых матчах. — Комбаров проиграл конкуренцию Мельгарехо? — Комбаров не проиграл конкуренцию, просто Мельгарехо чувствует сейчас себя очень хорошо. Играя в три защитника, Лоренсо играет атакующего крайнего защитника. Я решил, что таким образом затрудню жизнь защитникам «Ростова».

— Действия Селихова в первом тайме у вас не оставили вопросов? — Все ошибаются. Не вижу здесь проблемы. Может, у него есть психологические проблемы сейчас, но он провёл хороший матч. — Чем обусловлен выход Мамина? — Я выпустил его, потому что у нас не было защитников. Я пообщался с тренером «Спартака-2». Спросил, кто является одним из лучших и наиболее психологически устойчивых защитников, и он назвал мне Мамина. Но я уже был знаком с этим игроком по сборам.

— Зобнин вернулся на свой уровень? — После такой травмы нельзя сразу вернуться на прежний уровень. Нужны матчи и тренировки. Но на сегодняшний день он вернулся на свой уровень до травмы. Он является важным игроком «Спартака» и сборной. Я рад, что он играет в моей команде. — Чемпионство «Локомотива» закономерно? — «Локомотив» показывал определённый уровень игры. Я поздравляю клуб и его тренера, который мне симпатичен как человек. Он хорошо выполнил работу, как мы в том году. Команда, которая больше всех побеждает, заслуживает победу в конце. Безусловно, у «Локомотива» были более продолжительные положительные результаты. Мы неудачно начали сезон, потом восстановились. Жаль, мы не смогли взять больше очков и бороться до последнего тура. Чемпион притормозил, но мы не смогли воспользоваться этим. Но я не хочу отнимать заслугу у «Локомотива», который провёл хороший чемпионат.