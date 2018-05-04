В Сочи во время ЧМ-2018 проведут фестиваль классической музыки‍ 

Всего в рамках фестиваля пройдет 4 концерта с 22 июня по 8 июля. «Мы пригласим баварских музыкантов, они будут играть на инструментах, характерных как для германской так и для российской музыкальной культуры. Другой концерт даст новосибирский оркестр, которым руководит немецкий дирижер Мартин Зандерлинг. Мы все время пытались показать такое сочетание — немецкое и российское музыкальное творчество, потому что Россия — страна, принимающая [чемпионат], а Германия — чемпион мира по футболу», — цитирует ТАСС художественного руководителя фонда «Талант и успех» и организатора фестиваля Ханса Йоахима Фрая. К тому же свой концерт даст Венский филармонический оркестр. Программа фестиваля в первую очередь рассчитана на гостей города, которые посетят Сочи в рамках ЧМ-2018. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.