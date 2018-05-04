Ещё
В Сочи во время ЧМ-2018 проведут фестиваль классической музыки‍
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сочи во время ЧМ-2018 проведут фестиваль классической музыки‍ 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Всего в рамках фестиваля пройдет 4 концерта с 22 июня по 8 июля. «Мы пригласим баварских музыкантов, они будут играть на инструментах, характерных как для германской так и для российской музыкальной культуры. Другой концерт даст новосибирский оркестр, которым руководит немецкий дирижер Мартин Зандерлинг. Мы все время пытались показать такое сочетание — немецкое и российское музыкальное творчество, потому что Россия — страна, принимающая [чемпионат], а Германия — чемпион мира по футболу», — цитирует ТАСС художественного руководителя фонда «Талант и успех» и организатора фестиваля Ханса Йоахима Фрая. К тому же свой концерт даст Венский филармонический оркестр. Программа фестиваля в первую очередь рассчитана на гостей города, которые посетят Сочи в рамках ЧМ-2018. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
Ревизор.ru: последние новости
Новосибирские рок-музыканты стали победителями регионального финала международного музыкального конкурса Emergenza Санкт-Петербург стал мировой столицей джаза "Союзмультфильм" проводит конкурс сценариев
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»96
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть4
Голкипер отразил удар и сломал штангу5
Пятерых россиян лишили чемпионата мира
Олимпийский чемпион завалил допинг-тест1
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение