Ноябрьские кадеты вырвали победу в спартакиаде и теперь поедут в Тамбов

В Ноябрьске подвели итоги окружной спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященной 75-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В ней приняли участие 90 ямальских кадетов из Муравленко, Ноябрьска, Губкинского, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Красноселькупского, Надымского, Тазовского и Пуровского районов. Они соревновались за победу в четырех видах: «Смотр физической подготовки граждан допризывного возраста к военной службе», «Военизированная командная эстафета», «Соревнования по военной подготовке» и «Пейнтбол».

По итогам лучшей стала команда из Ноябрьска, на втором месте участники из Надымского района. Замыкают тройку лидеров кадеты из Муравленко. Победители соревнований награждены кубками, медалями и денежными сертификатами. Команда Ноябрьска представит Ямал на спартакиаде молодёжи России допризывного возраста в Тамбове с 26 июня по 3 июля, — сообщает окружной департамент молодежной политики и туризма.