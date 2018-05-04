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Ноябрьские кадеты вырвали победу в спартакиаде и теперь поедут в Тамбов
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Ноябрьские кадеты вырвали победу в спартакиаде и теперь поедут в Тамбов 

ИА Север-Пресс 24 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске подвели итоги окружной спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященной 75-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
В ней приняли участие 90 ямальских кадетов из Муравленко, Ноябрьска, Губкинского, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Красноселькупского, Надымского, Тазовского и Пуровского районов. Они соревновались за победу в четырех видах: «Смотр физической подготовки граждан допризывного возраста к военной службе», «Военизированная командная эстафета», «Соревнования по военной подготовке» и «Пейнтбол».
По итогам лучшей стала команда из Ноябрьска, на втором месте участники из Надымского района. Замыкают тройку лидеров кадеты из Муравленко. Победители соревнований награждены кубками, медалями и денежными сертификатами. Команда Ноябрьска представит Ямал на спартакиаде молодёжи России допризывного возраста в Тамбове с 26 июня по 3 июля, — сообщает окружной департамент молодежной политики и туризма.
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