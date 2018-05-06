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Индийский таксист попытался сделать фото с медведем и погиб
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Индийский таксист попытался сделать фото с медведем и погиб 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Индийский таксист погиб после того, как попытался сделать селфи с раненым медведем-губачом на обочине дороги в штате Орисса, передает ФАН.
Таксист вез со свадьбы гостей, однако, увидев раненого медведя, решил остановить машину, чтобы сфотографироваться с животным. Когда мужчина подошел к медведю, зверь схватил его, прижал к земле и задрал насмерть.
Гости, находившиеся в машине, помочь таксисту не решились. Один из пассажиров попытался бросить в животное тяжелый предмет, однако это только еще больше разозлило зверя. Свидетели вызвали полицейских и медиков, но мужчина уже погиб, когда специалисты прибыли на место.
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