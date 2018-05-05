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Молодой человек погиб, попытавшись сделать селфи с раненым медведем
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Молодой человек погиб, попытавшись сделать селфи с раненым медведем 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Жизнью за свое безрассудство поплатился молодой человек, который решил похвастаться перед друзьями и сделать селфи с раненым медведем. Косолапый, истекавший кровью, буквально растерзал на части уроженца провинции Одиши, сообщило издание hindustantimes.com.
Прабху Бхатара, который возвращался в Пападаханди с несколькими друзьями во внедорожнике со свадьбы в городке Котапада, остановился возле лесного массива, чтобы посмотреть на красоты природы. Затем он заметил раненого медведя и решил «щелкнуть» себя с диким животным.
Хотя приятели предупреждали его об опасности этого шага, Бхарата вплотную приблизился к раненому медведю, который неожиданно вскочил на лапы и нанес любителю селфи смертельные увечья. Бхатара умер на месте.
При этом пассажиры внедорожника, которые наблюдали за происходящим, были заняты съемкой инцидента на камеры своих мобильных телефонов, а не пытались спасти приятеля.
Власти выплатили семье Бхатара сумму в размере 30 000 рупий (около 28 тысяч рублей) на совершение похоронного обряда. Однако местные жители организовали дорожную блокаду, требуя выплаты гораздо большей суммы родственникам покойного. Пои словам, представители лесной службы проявили халатность, вовремя не обезвредив хищника. Должностные лица заверили их, что они выплатят компенсацию в течение 15 дней.
Отметим, что несколько дней назад дикий медведь убил трех человек, в том числе двух егерей, в районе Кёнихар и ранил еще шесть человек. Животное было позже убито местными жителями.
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