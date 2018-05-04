Ещё
Таксист попытался сделать фото с медведем и умер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Таксист попытался сделать фото с медведем и умер 

Lenta.ru 12 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Индии медведь-губач задрал насмерть таксиста, попытавшегося сделать с ним селфи. Об этом сообщило издание Odisha Sun Times.
Прабху Бхатара (Prabhu Bhatara) вез гостей со свадьбы в восточном штате Орисса, когда увидел у обочины раненного медведя. Он вышел из машины, намереваясь сфотографироваться с животным. Однако губач схватил его, бросил на землю и задрал насмерть.
Свидетели происшествия не решились помочь Бхатаре. Один из них попытался бросить в медведя тяжелым предметом, но это только больше разъярило зверя. Пассажиры такси вызвали лесников, однако, когда они прибыли, водитель уже умер. Дальнейшая судьба животного неизвестна.
В феврале сообщалось о нападении медведя-губача на индийский город Бхопал. Животное ранило около десяти человек, в том числе нескольких детей. Природоохранные службы отправили на поиски зверя 40 человек на шести машинах, но им так и не удалось схватить губача.
Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами.
Lenta.ru: последние новости
Алкоголик и наркоман с фурункулезом: экс-врач «Локо» ответил на слова О'Коннора о допинг-манипуляциях ФСБ пресекла деятельность 26 частников бандгрупп Кричащий пес поразил пользователей Сети
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасов избил фаната «Спартака»13
Определились финалисты Лиги Европы
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Тренер ПСЖ нажаловался на Неймара
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение