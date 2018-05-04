Таксист попытался сделать фото с медведем и умер

В Индии медведь-губач задрал насмерть таксиста, попытавшегося сделать с ним селфи. Об этом сообщило издание Odisha Sun Times.

Прабху Бхатара (Prabhu Bhatara) вез гостей со свадьбы в восточном штате Орисса, когда увидел у обочины раненного медведя. Он вышел из машины, намереваясь сфотографироваться с животным. Однако губач схватил его, бросил на землю и задрал насмерть.

Свидетели происшествия не решились помочь Бхатаре. Один из них попытался бросить в медведя тяжелым предметом, но это только больше разъярило зверя. Пассажиры такси вызвали лесников, однако, когда они прибыли, водитель уже умер. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

В феврале сообщалось о нападении медведя-губача на индийский город Бхопал. Животное ранило около десяти человек, в том числе нескольких детей. Природоохранные службы отправили на поиски зверя 40 человек на шести машинах, но им так и не удалось схватить губача.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами.