«Серебряные волонтеры»: пенсионеры поприветствуют фанатов ЧМ на английском

«Серебряные волонтеры» готовятся к чемпионату мира по футболу. Пенсионеры будут встречать гостей мундиаля — не хлебом и солью, а крепким английским. Активные бабушки и дедушки прошли курсы языка, чтобы спортсмены и зрители чувствовали себя как дома. Подробнее — в материале Алексея Жидких. Болотникова Эльза Кадыровна — «серебряный волонтер» чемпионата мира по футболу. Ей 80 лет. В 2015-м стала выступать в роли тим-лидера и координатора волонтерских групп до 30 человек. В 2016-м вошла в число пяти кураторов, возглавивших общественное движение города Москвы «Серебряное волонтерство».

Классика Голливуда, комедия «Римские каникулы», вышла в прокат еще в 53-м. Тогда на московскую премьеру пошла и Эльза Кадыровна. С тех пор она смотрела эту ленту много раз, но только через 65 лет включила фильм в оригинале — это задание по английскому языку. Пенсионерка записалась на курсы. Все для того, чтобы попасть в число в волонтеров чемпионата мира по футболу.

«Ты сейчас подтянешь свой язык, и ты как посол мира встретишь людей. Они скажут: вот как москвичи нас встречают, они знают наш язык! Ведь не все же на русском разговаривают. А мы делаем им такой презент, встречаем, общаемся с ними на родном языке. Это очень много для них значит. Ну и для нас тоже. Мы себя чувствуем нужными обществу», — отметила серебряный волонтёр чемпионата мира по футболу Эльза Болотникова.

Общаться с иностранцами будущему волонтеру нравилось всегда. Вспоминает, сколько восторга было, когда Москва принимала гостей фестиваля молодежи и студентов в 1957 году. Потом была Олимпиада-80, где Эльза как раз впервые стала волонтером. Теперь за плечами и недавний Кубок конфедераций. С чилийскими болельщиками пенсионерке довелось общаться чаще, чем с другими.

«Они почему-то к нам любили подходить, особенно нашего возраста, и даже молодежь. Они нам говорили: о, грэндмаза! Ай лайк ю и прочее. То есть лав. Для того, чтобы получить бесплатный билет, это надо войти в компьютер и зарегистрироваться. Так как они Хуантезы, Морентозы и прочее, у них не умещалось в одну строчку. Но решили эту проблему», — отметила Эльза Болотникова. Сегодня у Эльзы Кадыровны последний день учебы. Слушатели курсов годятся преподавателям в бабушки. Но возраст не мешает, а напротив, помогает усваивать знания. Заставлять делать уроки из-под палки этих учащихся точно не нужно.

«У меня были такие ученики, которые готовы были не спать ночами, но сделать мое домашнее задание. Приятно, что они так ответственно к этому относились. Это помогло им выучить английский хоть на каком-то уровне», — рассказала преподаватель английского в волонтерском центре МГИМО Анна Бодюль.

Курсы окончены. Но Эльза Кадыровна знает: этого недостаточно. Вместе с внучкой пенсионерка штудирует учебник по-английскому, разбираются в спортивных терминах. Еще есть время до мундиаля полтора месяца. А затем в бой, на Казанский вокзал, где волонтер будет практиковать язык без перерывов и выходных.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ