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Парадный расчет сотрудников МЧС готов к Параду Победы
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Парадный расчет сотрудников МЧС готов к Параду Победы 

Хот 12 минут назад
Фото: Хот
В эти дни по всей стране проходят
заключительные тренировки в силовых ведомствах и учебных заведениях,
принимающих участие в параде, посвященном 73-й годовщине Победы в  Великой Отечественной войне. В Иркутске МЧС России будет представлять
парадный расчет из 56 бойцов.
9 мая в День Победы по главной площади
столицы Приангарья пройдут парадные коробки сотрудников различных
ведомств, в числе образцовых — парадный расчет сотрудников Главного
управления МЧС России по Иркутской области.
«Подготовку к торжественному событию мы  начали в конце марта. Традиционно сотрудники МЧС с большой честью
воспринимают возможность принять участие и пройти в День Победы в  парадном строю. Для этого бойцы прилагают немало усилий и стараний, без  отрыва от своих ежедневных обязанностей, в течение нескольких месяцев
оттачивая осанку, чеканят шаг, выравнивая до сантиметра ряды шеренг», —
отметил начальник организационно-мобилизационного отдела полковник
Дмитрий Аникеев.
На репетициях были отработаны элементы
приветствия участниками парада, вынос знамен, а также прохождение
торжественным маршем парадных расчетов. Заключительная генеральная
тренировка, пройдет вечером 7 мая на площади графа Сперанского. Бойцы
примерят парадную форму, по улицам пройдет колона боевой и специальной
техники.
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