Парадный расчет сотрудников МЧС готов к Параду Победы

В эти дни по всей стране проходят

заключительные тренировки в силовых ведомствах и учебных заведениях,

принимающих участие в параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Иркутске МЧС России будет представлять

парадный расчет из 56 бойцов.

9 мая в День Победы по главной площади

столицы Приангарья пройдут парадные коробки сотрудников различных

ведомств, в числе образцовых — парадный расчет сотрудников Главного

управления МЧС России по Иркутской области.

«Подготовку к торжественному событию мы начали в конце марта. Традиционно сотрудники МЧС с большой честью

воспринимают возможность принять участие и пройти в День Победы в парадном строю. Для этого бойцы прилагают немало усилий и стараний, без отрыва от своих ежедневных обязанностей, в течение нескольких месяцев

оттачивая осанку, чеканят шаг, выравнивая до сантиметра ряды шеренг», —

отметил начальник организационно-мобилизационного отдела полковник

Дмитрий Аникеев.

На репетициях были отработаны элементы

приветствия участниками парада, вынос знамен, а также прохождение

торжественным маршем парадных расчетов. Заключительная генеральная

тренировка, пройдет вечером 7 мая на площади графа Сперанского. Бойцы

примерят парадную форму, по улицам пройдет колона боевой и специальной

техники.