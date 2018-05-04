Орловский суд поставил точку в деле о голых танцах

Размещение в сети Интернет ролика с танцующей знакомой обошлось жительнице Урицкого района в 85 тысяч рублей. Такова сумма штрафа и компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Подсудимая в июле 2017 года, испытывая к знакомой неприязнь, чтобы ее опорочить и унизить, разместила в своем аккаунте в Youtube ролик. Героиня видео танцевала в обнаженном по пояс виде. Ролик был доступен неопределенному кругу лиц.

Мировой суд признал, что размещение записи стало нарушением конституционного права женщины на частную жизнь. За публикацию орловчанка была оштрафована на 55 тысяч рублей. Оспорить приговор не удалось.

Вторым этапом «возмездия» стало дело о нравственных и физических страданиях. Пострадавшая потребовала в качестве возмещения 150 тысяч рублей, но Урицкий районный суд ограничился компенсацией морального вреда в размере 35 тысяч.

Отметим, размещают пикантные фото и видео не только чужие люди, но и родные. Так, СУ СК России по Орловской области сообщал, что фигурантом уголовного дела стал супруг, опубликовавший снимки жены в обнаженном виде.