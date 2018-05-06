«Челси» победил «Ливерпуль» и сократил отставание от четвёртого места в АПЛ

«Челси» победил «Ливерпуль» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал французский нападающий Оливье Жиру, отличившийся на 32-й минуте после передачи полузащитника Виктора Мозеса

Победа над «Ливерпулем» помогла лондонскому клубу сократить отставание от четвёртого места («Тоттенхэм Хотспур» — 71 очко) в турнирной таблице английского первенства. «Челси», набрав 69 очков, занимает пятую строчку, «Ливерпуль» (72) — третий.