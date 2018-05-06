Ещё
«Челси» победил «Ливерпуль» и сократил отставание от четвёртого места в АПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Челси» победил «Ливерпуль» и сократил отставание от четвёртого места в АПЛ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Челси» победил «Ливерпуль» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Автором единственного гола стал французский нападающий Оливье Жиру, отличившийся на 32-й минуте после передачи полузащитника Виктора Мозеса.
Победа над «Ливерпулем» помогла лондонскому клубу сократить отставание от четвёртого места («Тоттенхэм Хотспур» — 71 очко) в турнирной таблице английского первенства. «Челси», набрав 69 очков, занимает пятую строчку, «Ливерпуль» (72) — третий.
Чемпионат.com: последние новости
Гончаренко: злость и разочарование от травмы Кучаева в игре с «Арсеналом» Роналду повторил достижение Ди Стефано по числу голов в «эль класико» Как «Локомотив» стал чемпионом России-2018
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой32
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера18
Шарапова одержала долгожданную победу14
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой154
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд48
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение