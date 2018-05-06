Эксперты: «Арсенал» победит «Бёрнли» и гарантирует себе шестое место в АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 37-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

Шансы «Бёрнли» на успех в матче оценены коэффициентом 7.25. Ничья котируется за 4.50, а победа лондонского клуба — за 1.45.

С коэффициентом 2.85 можно поставить на викторию лондонцев при условии, что забьют обе команды.

Аналитики ждут высокой результативности. Тотал больше 2,5 мяча котируется за 1.62, тотал меньше — за 2.20.

Самые вероятные исходы — победа хозяев со счётом 2:0 и 1:0 (по 8.00). Коэффициент на то, что обе забьют, — 1.80.

Самые вероятные авторы голов — Пьер-Эмерик Обамейянг (1.90) и Александр Ляказетт (2.00).

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