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Эксперты: «Арсенал» победит «Бёрнли» и гарантирует себе шестое место в АПЛ
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Эксперты: «Арсенал» победит «Бёрнли» и гарантирует себе шестое место в АПЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Букмекеры назвали фаворита матча 37-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Шансы «Бёрнли» на успех в матче оценены коэффициентом 7.25. Ничья котируется за 4.50, а победа лондонского клуба — за 1.45.
С коэффициентом 2.85 можно поставить на викторию лондонцев при условии, что забьют обе команды.
Аналитики ждут высокой результативности. Тотал больше 2,5 мяча котируется за 1.62, тотал меньше — за 2.20.
Самые вероятные исходы — победа хозяев со счётом 2:0 и 1:0 (по 8.00). Коэффициент на то, что обе забьют, — 1.80.
Самые вероятные авторы голов — Пьер-Эмерик Обамейянг (1.90) и Александр Ляказетт (2.00).
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