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«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского первенства по футболу 5 мая
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«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского первенства по футболу 5 мая 

LiveSport.Ru 11 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Эвертон»
Близок локоток… Команда дяди Сэма всего в шести очках от квалификации в Лигу Европы. Однако даже если «Бернли» проиграет оставшиеся два матча, разница голов не позволит «Эвертону» занять седьмое место.
В последних семи матчах «ириски» проиграли всего раз — «Манчестер Сити» (1:3). При этом добыл четыре победы. Однако самым значимым матчем серии вряд ли будет одна из «викторий». Скорее всего, Сэм Эллардайс больше остальных ценит ничью с «Ливерпулем» в 33-м туре АПЛ.
Все прогнозы на спорт
Пусть «Эвертон» потревожил Кариуса лишь одним ударом за всю игру, пусть «Ливерпуль» имел ощутимое преимущество по контролю мяча (62% на 38%), но не пропустить от такой забивной команды многого стоит. Даже с оговоркой, что команда Юргена Клоппа намеренно отдыхала перед матчем в ЛЧ.
«Саутгемптон»
Команда Марка Хьюза еще имеет шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас у нее 32 очка и три матча для пополнения «казны». Но, скорее всего, «Саутгемптон» покинет Премьер-лигу по истечении сезона.
Дело в том, что ближайший конкурент в борьбе за выживание — «Суонси» — тоже имеет в запасе три игры, но при этом все они — против команд из зоны вылета.
«Святые» же в последнем туре будут принимать чемпиона Англии. И, зная подход Гвардиолы, утверждаем, что футболисты «Сити» не будут играть вполноги.
По результатам. За последние десять матчей в АПЛ «Саутгемптон» выиграл всего два раза: 3:2 у «Вест Бромвича» и 2:1 у «Борнмута». Обе победы были одержаны, что называется, на характере.
Прогноз
Поскольку особой мотивации у «Эвертона» нет, от дяди Сэма вполне можно ожидать резервный состав. Но, по нашему мнению, «Саутгемптон» не сможет вполне воспользоваться таким подарком. Максимум, чего «святым» удастся достичь — это ничья.
Но поскольку «ириски» дома пропускают мало и выдают преимущественно матчи на ТМ 2,5, а «Саутгемптон» занимает предпоследнее место в АПЛ по точности ударов, можем предположить, что ничья будет «низовой». Итак, ставим на «Х» за 3,20.
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