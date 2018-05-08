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«Суонси Сити» — «Саутгемптон»: прогноз Пола Мерсона на матч АПЛ
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«Суонси Сити» — «Саутгемптон»: прогноз Пола Мерсона на матч АПЛ 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Суонси Сити» — «Саутгемптон», который состоится сегодня, 8 мая. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Ставки: победа «Суонси Сити» за 3.20. «Эта игра — как финал Кубка или как финальная встреча плей-офф Чемпионшипа. Встречаются 17-я и 18-я команды лиги с равным количеством очков, победа почти гарантирует спасение.
»Суонси» хорош дома и имеет в составе ряд достойных игроков, да и тренер у них интересный. «Саутгемптон» лучше выглядел в последних турах, но поставлю на «лебедей» — в таких матчах очень важен фактор своего поля», — сказал Пол Мерсон.
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