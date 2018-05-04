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День, когда компьютер победил человека
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День, когда компьютер победил человека 

Ferra.ru 1 час назад
4 мая 1997 года Гарри Каспаров проиграл вторую партию шахматному компьютеру IBM Deep Blue. Первый матч между гроссмейстером и суперкомпьютером состоялся годом ранее, 10 февраля 1996 года в Филадельфии, и тогда Каспаров одержал победу со счетом 4-2.
Гарри Каспаров против Deep Blue в 1997 году
Поединок 1997 года был официально зарегистрирован как первый случай победы шахматного компьютера над гроссмейстером. С тех пор прошло два десятка лет, и в 2016 году компьютер обыграл человека в Го, игру более сложную, чем шахматы, с точки зрения логики.
А ещё в этот день…
4 мая 1536 флорентийский купец Франческо Лапи впервые использовал на письме знак @. Дата письма установлена точно, а вот насчет повода для употребления символа выведена гипотеза. В 2000 году профессор Сапиенцы, Джорджо Стабиле утверждал, что в том письме упоминалась цена одной «A» вина, причем буква «A» была украшена завитком и явно выглядела как @. Стабиле предположил, что это было сокращённое обозначение единицы измерения объёма — стандартной амфоры.
Современная «собака»
Однако через 9 лет дата первого упоминания «собаки» на письме была пересмотрена. В 2009 году испанский историк по имени Хорхе Романсе нашел символ @ в арагонской рукописи Taula de Ariza, датированной 1448 годом. То есть почти за век до флорентийского письма. В испанском, португальском, французском языках символ @ традиционно означает арробу — старинную меру веса, равную 11,502 кг (в Арагоне 12,5 кг). Сегодня в английском языке знак @ эквивалентен союзу at, а в русском он практически не используется.
4 мая 1884 года была сделана первая фотография вспышки молнии. Снимок молнии и сегодня требует некоторых фотографических навыков и большой удачи, а в конце XIX века это было сродни чуду. Автором снимка был американец по фамилии Гурли, сотрудник обсерватории Мариэтта в Огайо.
Так выглядит современный снимок молнии, оригинал явно смотрелся скромнее
Молния сверкнула на расстоянии около трех миль от фотографа, однако оригинальный снимок не сохранился. Или, по крайней мере, не был опубликован в Сети.
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