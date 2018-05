Лучшим арбитром Франции признали судью, ударившего футболиста

Французской арбитр Тон Шапрон признан лучшим судьей года в стране.

Шапрон прославился на весь мир после того, как в матче 20-го тура национального чемпионата между «Нантом» и «ПСЖ» ударил игрока «Нанта» Диего Карлоса

После этого арбитра отстранили от работы за агрессивное поведение, но его все равно признали лучшим.

O que é isso, rapaz? Árbitro cai no chão, agride zagueiro Diego Carlos, do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francês pic.twitter.com/rjy3Q5poNP

— globoesportecom (@globoesportecom) 14 января 2018 г.