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Показали класс в ушу
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Показали класс в ушу 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Владимирские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России по ушу, которые завершились в Москве.
У женщин в возрасте «19+» в весовой категории до 52 килограммов лучшей стала Наталья Маркова. В весовых категориях до 75 и 80 килограммов золотые медали завоевали Евгения Степанова и Жанна Акопян соответственно.
Серебряные награды получили представительницы Владимирской области Людмила Маркова и Ксения Рыжичкова. Бронзовую медаль в весовой категории до 48 килограммов завоевала 13-летняя юниорка Вера Голендухина, соперничавшая со своими ровесницами.
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