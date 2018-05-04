Показали класс в ушу

Владимирские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России по ушу, которые завершились в Москве.

У женщин в возрасте «19+» в весовой категории до 52 килограммов лучшей стала Наталья Маркова . В весовых категориях до 75 и 80 килограммов золотые медали завоевали Евгения Степанова и Жанна Акопян соответственно.