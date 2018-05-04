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Расправились с соперниками
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Расправились с соперниками 

ТВ-МИГ 31 минуту назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Во Владимирской области завершился Всероссийский турнир по спортивной борьбе. Эти традиционные соревнования, посвящены основателю города Гусь-Хрустального Акиму Мальцову.
Владимирские спортсмены успешно выступили на первенстве, завоевав целую россыпь золотых и серебряных медалей. В соревнованиях участвовали 270 юных борцов из Москвы, Рязани, Иваново, Нижнего Новгорода, а также Московской, Тверской и Тамбовской областей.
Победителем турнира в весовой категории 76 кг стал владимирский борец ЭльгарМамедалиев. В весовой категории 58 кг лучшими оказались владимирские спортсмены Савелий Виноградов и Валерий Сажин. А в категории 110 кг лучше всех выступил Богдан Шабарин.
Серебряным призёром турнира в весовой категории 26 кг стал Саид Магомедов. В весовой категории 63 кг вторым стал Георгий Береговой. В категориях 76 кг и 110 кг Денис Чернов и Даниил Евсеев соответственно также завоевали серебряные награды.
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