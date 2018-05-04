Расправились с соперниками

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Во Владимирской области завершился Всероссийский турнир по спортивной борьбе. Эти традиционные соревнования, посвящены основателю города Гусь-Хрустального Акиму Мальцову.

Владимирские спортсмены успешно выступили на первенстве, завоевав целую россыпь золотых и серебряных медалей. В соревнованиях участвовали 270 юных борцов из Москвы, Рязани, Иваново, Нижнего Новгорода, а также Московской, Тверской и Тамбовской областей.

Победителем турнира в весовой категории 76 кг стал владимирский борец ЭльгарМамедалиев. В весовой категории 58 кг лучшими оказались владимирские спортсмены Савелий Виноградов и Валерий Сажин. А в категории 110 кг лучше всех выступил Богдан Шабарин.