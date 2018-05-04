«Зеленый свет» для лучших борцов

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Во Владимире стартовал турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004 годов рождения памяти Дмитрия Тимофеева

На соревнования приехали около 100 юных спортсменов из 10 регионов России. Соревнования продлятся два дня и в этом году впервые станут отборочными на первенство России. «Зеленый свет» получат спортсмены, занявшие первые и вторые места.

Отмечу, Дмитрий Тимофеев погиб в 2003 году в автокатастрофе в возрасте 18-ти лет. Дмитрий был трехкратным чемпионом России и двукратным призером первенства Европы.