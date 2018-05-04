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«Зеленый свет» для лучших борцов
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«Зеленый свет» для лучших борцов 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Во Владимире стартовал турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004 годов рождения памяти Дмитрия Тимофеева.
На соревнования приехали около 100 юных спортсменов из 10 регионов России. Соревнования продлятся два дня и в этом году впервые станут отборочными на первенство России. «Зеленый свет» получат спортсмены, занявшие первые и вторые места.
Отмечу, Дмитрий Тимофеев погиб в 2003 году в автокатастрофе в возрасте 18-ти лет. Дмитрий был трехкратным чемпионом России и двукратным призером первенства Европы.
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