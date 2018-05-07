Какова вероятность боя против Уайлдера? Отвечает Энтони Джошуа

Чемпион WBA Super, WBO, IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) из Великобритании утверждает, что с вероятностью в 95% в 2018-м году состоится его бой с чемпионом WBC Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО) из США.

После того, как Уайлдер предложил Джошуа гарантированный гонорар в размере $50 миллионов за объединительный поединок, дело сдвинулось с мёртвой точки — ранее промоутер Джошуа Эдди Херн (Matchroom Boxing) предположил, что шансы увидеть следующим поединок между Джошуа и Уайлдером — около 70%.

Говорит Джошуа: «Бой с Уайлдером состоится уже в этом году. Вероятность этого около 95%. Я действительно заинтересован в предложении Уайлдера. Считаю, дальше нет никакого смысла обсуждать финансовую сторону вопроса. Но, как говорится, дьявол в деталях. Я ведь не из тех, кто готов просто продать свои титулы».

«Сторона Уайлдера хочет заполучить контроль над ситуацией, — рассказывает Джошуа в интервью Sky Sports. — Я хочу драться в Великобритании, а они хотят сделать бой в США. Вероятно, бой состоится в конце года. У нас есть время на переговоры. Поверьте, мы полностью сконцентрированы на том, чтобы договориться».

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Напомним, на бой против Джошуа рассчитывает россиянин Александр Поветкин (34-1, 24 КО), являющийся обязательным претендентом по линии WBA.

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