СМИ: Эдди Херн станет основным партнёром телеканала НВО

Ссылаясь на кулуарные разговоры RingPolska утверждает, что вскоре британский промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) переподпишет контракт с кабельным телеканалом НВО.

По новым условиям договора Херн обязуется провести в год не менее 10 боксёрских шоу для НВО, а значит Matchroom Boxing станет для телеканала основным партнёром и заменит Боба Арума (Top Rank Promotions), ранее окончательно побившего горшки с боссами НВО.

Отметим, пока что Херн организовал только два вечера бокса для НВО, а главным событием у промоутера неизменно был американский средневес Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО). Именно Джейкобс первым из американских бойцов подписал полноценный контракт с Херном.

По словам промоутера, вскоре к нему присоединятся боксёры со всего мира, а сам Херн нацелен на то, чтобы стать крупнейшим промоутером в мире бокса.

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