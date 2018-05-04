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Кубок ЧМ-2018 отправился в тур по России
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Кубок ЧМ-2018 отправился в тур по России 

Мир24 1 час назад
Кубок чемпионата мира по футболу отправился в тур по России, сообщает «МИР 24». Из Владивостока его привезут в Новосибирск. Этот город станет второй остановкой на маршруте заветного футбольного трофея.
В столицу Приморья кубок спецрейсом доставили из Японии. В полете его сопровождал чемпион мира бразилец Жилберту Силва. На центральной площади города с главным трофеем мундиаля могли сфотографироваться все желащие и свой шанс не упустили более десяти тысяч человек.
После Новосибирска главная награда чемпионата побывает еще в семи городах.
Последним станет Москва. В российскую столицу кубок перевезут за несколько дней до начала мундиаля.
ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
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