Кубок ЧМ-2018 отправился в тур по России

Кубок чемпионата мира по футболу отправился в тур по России, сообщает «МИР 24». Из Владивостока его привезут в Новосибирск. Этот город станет второй остановкой на маршруте заветного футбольного трофея.

В столицу Приморья кубок спецрейсом доставили из Японии. В полете его сопровождал чемпион мира бразилец Жилберту Силва . На центральной площади города с главным трофеем мундиаля могли сфотографироваться все желащие и свой шанс не упустили более десяти тысяч человек.

После Новосибирска главная награда чемпионата побывает еще в семи городах.

Последним станет Москва. В российскую столицу кубок перевезут за несколько дней до начала мундиаля.

ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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