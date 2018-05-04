Симеоне: «Атлетико» работает в одном направлении, поэтому всё идёт хорошо"

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы.

"Очень рады, что вышли в финал. Хотели снова попасть туда с момента нашего последнего финала. Неделю назад команда проявила себя очень хорошо, билась до конца, Облак провел великолепный матч. Но именно это и случается в больших поединках — выдающиеся футболисты берут ответственность на себя. Мы хорошо поработали на этой неделе и прекрасно себя чувствовали перед этим матчем.

Мы все работаем в одном направлении, поэтому все идет так хорошо. Хотим продолжать в том же духе", — сказал аргентинский специалист.

Напомним, в полуфинале турнира «Атлетико» одолел «Арсенал» по сумме двух матчей со счетом 2:1 (1:1, 1:0).