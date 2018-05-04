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Симеоне: «Атлетико» работает в одном направлении, поэтому всё идёт хорошо"
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Симеоне: «Атлетико» работает в одном направлении, поэтому всё идёт хорошо" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы.
"Очень рады, что вышли в финал. Хотели снова попасть туда с момента нашего последнего финала. Неделю назад команда проявила себя очень хорошо, билась до конца, Облак провел великолепный матч. Но именно это и случается в больших поединках — выдающиеся футболисты берут ответственность на себя. Мы хорошо поработали на этой неделе и прекрасно себя чувствовали перед этим матчем.
Мы все работаем в одном направлении, поэтому все идет так хорошо. Хотим продолжать в том же духе", — сказал аргентинский специалист.
Напомним, в полуфинале турнира «Атлетико» одолел «Арсенал» по сумме двух матчей со счетом 2:1 (1:1, 1:0).
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