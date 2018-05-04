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Симеоне: «Это одна из первых страниц истории, которую мы написали на новом стадионе»
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Симеоне: «Это одна из первых страниц истории, которую мы написали на новом стадионе» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы после минимальной победы над «Арсеналом».
"Мы очень рады выйти в финал. Хотели вернуться с той самой поры, как в последний раз играли в решающем матче. Команда так здорово проявила себя на прошлой неделе, ей пришлось пострадать, Облак выдал великолепный матч. Но так и бывает — большие игроки проявляют себя в больших матчах, а партнёры играют на их уровне. Мы хотели остановить атаки «Арсенала» и, думаю, хорошо с этим справились.
В таких матчах пишется история, стадионы должны быть крепостью, и именно такие арены у «Атлетико». Фанаты были с нами, проделали с нами буквально каждый шаг этого пути. Это одна из первых страниц истории, которую мы написали на «Ванда Метрополитано» — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.
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