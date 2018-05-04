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Альберто Морено: Если бы у меня была возможность, я бы убил Криштиану Роналду
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Альберто Морено: Если бы у меня была возможность, я бы убил Криштиану Роналду 

Советский спорт 1 час назад
«Если бы у меня была возможность, я бы убил Криштиану в преддверии финала Лиги чемпионов. У меня нет слов, чтобы описать выход в финал. Это невероятное достижение для нас», — цитирует Морено Football Espana.
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