Морено: если бы у меня была возможность, я бы убил Роналду 

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено поделился эмоциями от выхода команды в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Если бы у меня была возможность, я бы убил Криштиану в преддверии финала Лиги чемпионов.
У меня нет слов, чтобы описать выход в финал. Это невероятное достижение для нас", — приводит слова Морено Football Espana.
Ранее футболисты «Ливерпуля» Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане в сумме забили 29 мячей в Лиге чемпионов и побили рекорд форвардов "Реала" Криштиану Роналду, Карима Бензема и Гарета Бэйла.