На третий тестовый матч на «Волгоград Арене» реализовано 40 000 билетов

На финал Кубка России, который пройдет в День Победы на «Волгоград Арене», реализовано 40 000 бесплатных билетов. Спекулянты начали уже перепродавать их по цене 1 000 рублей за штуку.

Владимир Карпович «Билеты распространялись частично на руки в кассах, частично в электронном варианте, свою квоту получили футбольные клубы, администрация города и местный комитет, в их квоту входят и билеты для детских школ, интернатов», — сказал коммерческий директор РФС ТАСС . Клуб «Тосно» запросил у Российского футбольного союза 1 000 билетов, а «Авангард» — 2 700, отмечает РИА Новости . В РФС информагентствам также рассказали, что реальная вместимость «Волгоград Арены» составляет 42 000 мест.

Напомним, третий тестовый для стадиона матч пройдет 9 мая. На эту дату запланировано проведение финала Кубка России. В рамках него сразятся команды «Авангард» из Курска и «Тосно» из Ленинградской области.