Ещё
На третий тестовый матч на «Волгоград Арене» реализовано 40 000 билетов
Далее:
Читайте также:
Ещё

На третий тестовый матч на «Волгоград Арене» реализовано 40 000 билетов 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
На финал Кубка России, который пройдет в День Победы на «Волгоград Арене», реализовано 40 000 бесплатных билетов. Спекулянты начали уже перепродавать их по цене 1 000 рублей за штуку.
«Билеты распространялись частично на руки в кассах, частично в электронном варианте, свою квоту получили футбольные клубы, администрация города и местный комитет, в их квоту входят и билеты для детских школ, интернатов», — сказал коммерческий директор РФС Владимир Карпович ТАСС. Клуб «Тосно» запросил у Российского футбольного союза 1 000 билетов, а «Авангард» — 2 700, отмечает РИА Новости. В РФС информагентствам также рассказали, что реальная вместимость «Волгоград Арены» составляет 42 000 мест.
Напомним, третий тестовый для стадиона матч пройдет 9 мая. На эту дату запланировано проведение финала Кубка России. В рамках него сразятся команды «Авангард» из Курска и «Тосно» из Ленинградской области.
АиФ Волгоград: последние новости
Андрей Бочаров: Подготовка к ЧМ-2018 проходит в плановом порядке Команда ВолГУ по роботехнике победила во всероссийском фестивале Студентка ВолГУ стала «Мисс Студенчество Волгограда-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»49
Голкипер отразил удар и сломал штангу1
Малкин признан третьей звездой матча с «Вашингтоном»
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Определились финалисты Лиги Европы
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение