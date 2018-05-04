Во время 1-го матча на «Волгоград Арене» проверили качество мобильной связи

Роскомнадзор вместе с радиочастотной службой проверил качество мобильной связи во время первого тестового матча на «Волгоград Арене» 21 апреля и нашел некоторые недостатки. Операторы в дальнейшем учтут оценку специалистов.

«Развернутая операторами инфраструктура связи на момент проведения тестового матча не в полной мере обеспечивала качество голосовых соединений», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Роскомнадзора.

Добавим, что 21 апреля матчи также прошли и на других стадионах, построенных к ЧМ-2018. На «Мордовия-Арене» и «Калининграде» Роскомнадзор вместе с радиочастотной службой тоже проверили качество мобильной связи и отметили, что здесь она была «устойчивой» в отличие от той, что наблюдалась на «Волгоград Арене».

В целом специалисты отмечают, что нарушений в области связи на всех трех стадионах не выявили. Во время подготовки и проведения матчей они проанализировали электромагнитную обстановку в районе «арен», искали источники помех электрических сетей, нарушения порядка и правил использования радиочастотного спектра и не только.