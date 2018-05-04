Второй тестовый матч на «Мордовия Арене» посетили почти 23 тыс. зрителей

Сегодня, 4 мая, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» состоялся второй тестовый матч. Встречу провели клубы «Мордовия» и «КАМАЗ» . Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина , на игру пришли 22 800 зрителей.

Напомним, что первый матч на новой арене был сыгран 21 апреля. Тогда на «Мордовия Арене» присутствовали 10 тыс. болельщиков. Был заполнен только нижний ярус, как и положено по регламенту, поскольку поединок носил статус тестового.

Максимальная вместимость арены во время чемпионата мира — 2018 составит 44,5 тысяч зрителей.