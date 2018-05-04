Второй тестовый матч на «Мордовия Арене» посетили почти 23 тыс. зрителей 

Сегодня, 4 мая, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» состоялся второй тестовый матч. Встречу провели клубы «Мордовия» и «КАМАЗ». Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина, на игру пришли 22 800 зрителей.
Напомним, что первый матч на новой арене был сыгран 21 апреля. Тогда на «Мордовия Арене» присутствовали 10 тыс. болельщиков. Был заполнен только нижний ярус, как и положено по регламенту, поскольку поединок носил статус тестового.
Максимальная вместимость арены во время чемпионата мира — 2018 составит 44,5 тысяч зрителей.