Глава Ferrari Маркионне продолжает шантажировать «Формулу-1»

Серджио Маркионне прокомментировал для прессы ход дискуссии с новыми владельцами чемпионата мира «Формула-1» из компании Liberty по вопросам изменения технического регламента гонок. Президент команды Ferrari продолжает угрожать уходом «конюшни» из турнира.

В целом синьор Маркионне «воодушевлен» тем, как проходят переговоры о будущем «Ф-1», сообщает Спортс.Ru. Однако глава Ferrari вновь предупредил, что если планы по реструктуризации чемпионата мира не устроят Скудерию, компания уйдет из гонок. Итальянец дал понять, что самым спорным моментом в обсуждении нового регламента является введение стандартизированных деталей и упрощение конструкции двигателей.

"Меня воодушевляет отношение Liberty с точки зрения масштабов планируемых ими изменений в 2021 году. Наверное, самое главное — признание того, что правила должны отражать характер этого вида спорта. Но мы не можем в действительности бросить развитие двигателей только ради привлечения новых участников", — сказал Маркионне.

"Для нас важно, чтобы не затрагивались основы технического развития силовых установок — именно они позволяют Ferrari существовать. Думаю, необходимо продолжать работать с Liberty и Международной федерацией автоспорта для того, чтобы добиться разумного компромисса. Если же не получится, то, как я говорил ранее, мы просто уйдем", — заключил глава Ferrari.