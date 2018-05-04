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Экс-замгубернатора Ростовской области стал депутатом донского парламента
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Экс-замгубернатора Ростовской области стал депутатом донского парламента 

АиФ Ростов 55 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко стал депутатом донского парламента.
Как сообщает пресс-служба донского облизбиркома, постановление о передаче «единороссу» Вячеславу Василенко мандата досрочно сложившего депутатские полномочия президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца принято на очередном заседании региональной избирательной комиссии.
Напомним, Арташес Арутюнянц сдал свой мандат депутата Заксобрания Ростовской области 23 апреля.
Вячеслав Василенко в 2000-2008 годах возглавлял донской минсельхозпрод.
С июня 2010 года был руководителем аппарата губернатора Ростовской области, а с сентября 2011 года занимал также пост министра сельского хозяйства и продовольствия региона.
В апреле 2014 года Вячеслав Василенко был назначен заместителем губернатора Ростовской области. В ноябре 2016 года он покинул этот пост в связи с выходом на пенсию. В июне 2017 года стал советником главы региона.
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