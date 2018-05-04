Лидер «Вашингтона» Бекстрем эмоционально отреагировал на поражение от «Питтсбурга»

Лидер «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрем не смог сдержать своих эмоции после поражения от «Питтсбург Пингвинз» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ (1:3). Об этом сообщает «Советский спорт».

Игрок в раздражении бросил клюшку со словами: «Чертова лига». На вопрос журналиста, в связи с чем у Бекстрема такая реакция, он ответил: «Мы проиграли сегодня, вот из-за чего я расстроен».