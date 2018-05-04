Надымчанам открыли секрет солдатского сидора

В Надыме прошел необычный урок «Музей в чемодане». Юные патриоты рассказали школьникам и гостям о вещах, которые солдаты берут с собой на войну.

«В вещь мешок укладывали мыльное-рыльное, что-то из вещей, предметы для шитья, заштопать мало ли что придется, ну и так по мелочам — лист бумаги, огрызок карандаша, ложка, спички, фляга с водой. Если повезет, то и портянкам место найдется», — рассказал руководитель общественной организации «Тайфун-Надым» Олег Сторожев.

Для школьников содержимое солдатского сидора стало полной неожиданностью. Привыкшие к гаджетам школьники с трудом представляли, что на войне карандаш был бесценным, а чистый лист бумаги — настоящей роскошью. Для писем домой использовался любой клочок бумаги. Те, кто вел дневники, писал между газетных строк. Школьники вспоминали про тушенку, хлеб, но как выяснилось, в бой всегда шли налегке.

С необычного урока подростки выходили притихшие. Тяжесть мешка, с которым прошли по дорогам Великой Отечественной их деды и прадеды, помогла представить тяготы самой кровопролитной войны 20 века.