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Надымчанам открыли секрет солдатского сидора
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Надымчанам открыли секрет солдатского сидора 

ИА Север-Пресс 44 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Надыме прошел необычный урок «Музей в чемодане». Юные патриоты рассказали школьникам и гостям о вещах, которые солдаты берут с собой на войну.
«В вещь мешок укладывали мыльное-рыльное, что-то из вещей, предметы для шитья, заштопать мало ли что придется, ну и так по мелочам — лист бумаги, огрызок карандаша, ложка, спички, фляга с водой. Если повезет, то и портянкам место найдется», — рассказал руководитель общественной организации «Тайфун-Надым» Олег Сторожев.
Для школьников содержимое солдатского сидора стало полной неожиданностью. Привыкшие к гаджетам школьники с трудом представляли, что на войне карандаш был бесценным, а чистый лист бумаги — настоящей роскошью. Для писем домой использовался любой клочок бумаги. Те, кто вел дневники, писал между газетных строк. Школьники вспоминали про тушенку, хлеб, но как выяснилось, в бой всегда шли налегке.
С необычного урока подростки выходили притихшие. Тяжесть мешка, с которым прошли по дорогам Великой Отечественной их деды и прадеды, помогла представить тяготы самой кровопролитной войны 20 века.
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