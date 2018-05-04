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Руди Гарсия: «Нужно скорее вводить систему VAR в еврокубках»
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Руди Гарсия: «Нужно скорее вводить систему VAR в еврокубках» 

Евро-футбол.Ру 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Рулевой французского «Марселя» Руди Гарсия прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы.
"Доволен итоговой победой, команда заслужила сыграть в финале. Впрочем, мы еще ничего не выиграли. В финале будем находиться в статусе аутсайдера, однако в одном отдельном поединке все возможно.
Нужно скорее вводить систему VAR в еврокубках. Тогда не будет разговоров о голе «Зальцбурга», который был забит из офсайда, а также о назначенном в нашу пользу угловом", — приводит слова тренера France Football.
По сумме двух матчей «Зальцбург» уступил «Марселю» со счетом 2:3 (0:2, 2:1).
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