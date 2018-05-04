Полиция задержала челябинца, разбогатевшего на подделке 5-тысячных купюр

Полицейские Магнитогорска задержали фальшивомонетчика, разбогатевшего на подделке купюр номиналом в 5 тыс. рублей, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Злоумышленником оказался безработный, ранее судимый за имущественные преступления 31-летний мужчина. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магнитогорску изъяли у него 11 поддельных банковских билетов Центрального банка РФ достоинством 5000 рублей.

«Задержанный проживал в Челябинске, но сбывал фальшивые денежные средства в торговых объектах Магнитогорска, — рассказали стражи правопорядка. — Помимо поддельных купюр у подозреваемого изъято около 120 тысяч рублей подлинных денежных средств, а также легковой автомобиль и другие товары, приобретённые посредством размена фальшивок».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Южноуральцу грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас он заключён под стражу. Полицейские продолжают устанавливать соучастников преступления.

Отметим, что банкнота номиналом 5 тысяч рублей чаще других встречается среди фальшивок на Южном Урале.