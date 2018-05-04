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Полиция задержала челябинца, разбогатевшего на подделке 5-тысячных купюр
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Полиция задержала челябинца, разбогатевшего на подделке 5-тысячных купюр 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Полицейские Магнитогорска задержали фальшивомонетчика, разбогатевшего на подделке купюр номиналом в 5 тыс. рублей, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Злоумышленником оказался безработный, ранее судимый за имущественные преступления 31-летний мужчина. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магнитогорску изъяли у него 11 поддельных банковских билетов Центрального банка РФ достоинством 5000 рублей.
«Задержанный проживал в Челябинске, но сбывал фальшивые денежные средства в торговых объектах Магнитогорска, — рассказали стражи правопорядка. — Помимо поддельных купюр у подозреваемого изъято около 120 тысяч рублей подлинных денежных средств, а также легковой автомобиль и другие товары, приобретённые посредством размена фальшивок».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Южноуральцу грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас он заключён под стражу. Полицейские продолжают устанавливать соучастников преступления.
Отметим, что банкнота номиналом 5 тысяч рублей чаще других встречается среди фальшивок на Южном Урале.
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