SKODA поддержала Чемпионат мира по хоккею 2018

В мае 2018 года в Дании состоится масштабное спортивное событие для любителей хоккея — Чемпионат мира. Поддерживая одно из самых масштабных спортивных событий в мире, марка SKODA разделяет ценности бренда с болельщиками — проводить время с семьей, быть активными и спортивными.

Чтобы донести эти сообщения до максимального количества болельщиков на Чемпионате мира, Media Direction Sport (Media Direction Group) организовало показ роликов SKODA в технических паузах в рамках телетрансляций всех топовых матчей. Интеграция в техническую паузу — наиболее эффективный инструмент размещения в рамках спонсорства ТВ трансляций, поскольку она осуществляется во время хоккейного матча без ухода на перерыв по окончании периода. Таким образом зритель практически гарантированно видит данный формат интеграции, что максимизирует охват и эффективность рекламной кампании.

Болельщики хоккея смогут следить за матчами с участием российской сборной на Первом канале. В рамках группового этапа будут транслироваться 4 игры, а также решающие матчи стадии плей-офф. Остальные игры будут также показаны на МАТЧ ТВ.

Повышенный интерес фанатов хоккея к просмотру трансляций уже был зафиксирован во время Зимней Олимпиады в марте этого года. Сборная России по хоккею впервые за продолжительный период являлась главным фаворитом Игр и стала победителем.

Интеграция роликов марки SKODA на Первом канале и Россия-1 позволила сохранить устойчивую связь с мировой хоккейной платформой. Ролики размещались в блоках прямой рекламы и технических паузах в прямых трансляциях самых рейтинговых матчей турнира с участием сборной России и стадии плей-офф