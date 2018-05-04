Краневиттер: «Будь я в аренде, как Дзюба или Шатов, никогда не сыграл бы против „Зенита“

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер отметил, что не поддерживает игроков, которые находятся в аренде и выходят на поле против своих клубов.

— Дзюба и Шатов, футболисты «Зенита», отобрали у клуба пять очков. Манчини совершил ошибку, отпустив их зимой?

— Могу говорить только за себя — если бы я, будучи игроком петербуржцев, был отдан в аренду, то никогда не вышел бы на поле против «Зенита».

— Всю вторую половину сезона в адрес Манчини раздается только критика. На ваш взгляд, она заслужена?

— Думаю, за спортивный результат несет ответственность вся команда, не только тренер. Возможно, мы заслуживали большего, но не смогли догнать «Локомотив». Остается продолжать работать, разделить эту ответственность, потому что Манчини — тот, кто руководит, а мы — те, кто выполняет его указания на поле.

Напомним, Дзюба играет в аренде за «Арсенал», а Шатов — за «Краснодар».