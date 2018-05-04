Бразильские синхронистки-близнецы поделились откровенным фото

Бразильские спортсменки-близнецы, участницы летних Олимпийских игр 2016 года в синхронном плавании Беатрис и Бранка Ферес поделились откровенной фотографией в социальных сетях. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Когда мы были маленькими, мы всегда мечтали стать маленькими русалками, и мы стали ими, благодаря нашей профессии.

Очень хорошо оглядываться назад и видеть, что невозможное — это лишь вопрос желания. Никогда не сомневайтесь в том, на что вы способны, мечтайте", — написали спортсменки в своем инстаграме под фото, где они изображены в купальниках.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Албу продемонстрировала на своей странице в инстаграме шикарные формы.