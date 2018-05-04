Ещё
Бразильские синхронистки-близнецы поделились откровенным фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бразильские синхронистки-близнецы поделились откровенным фото 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бразильские спортсменки-близнецы, участницы летних Олимпийских игр 2016 года в синхронном плавании Беатрис и Бранка Ферес поделились откровенной фотографией в социальных сетях. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Когда мы были маленькими, мы всегда мечтали стать маленькими русалками, и мы стали ими, благодаря нашей профессии.
Очень хорошо оглядываться назад и видеть, что невозможное — это лишь вопрос желания. Никогда не сомневайтесь в том, на что вы способны, мечтайте", — написали спортсменки в своем инстаграме под фото, где они изображены в купальниках.
Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Албу продемонстрировала на своей странице в инстаграме шикарные формы.
Газета.Ru: последние новости
Лидер "Вашингтона" Бекстрем эмоционально отреагировал на поражение от "Питтсбурга" Морено: если бы у меня была возможность, я бы убил Роналду В оргкомитете ЧМ-2018 оценили организацию первого матча на стадионе в Самаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»96
Чемпиона Европы по боксу посадили за кровную месть4
Голкипер отразил удар и сломал штангу5
Пятерых россиян лишили чемпионата мира
Олимпийский чемпион завалил допинг-тест1
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
00:43
Тарасов c кавказцами избили фаната «Спартака»
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение