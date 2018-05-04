УЕФА: система VAR должна быть понятна всем, организация продолжает ее изучать

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) всегда старается улучшить Лигу чемпионов и Лигу Европы, но на данный момент работа системы видеопомощи арбитрам (VAR) понятна не всем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

После полуфинальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в футбольной общественности поднялся шум вокруг судейских ошибок, повлиявших на ход игр. Во вторник во встрече между испанским "Реалом" и немецкой «Баварией» (2:2) турецкий судья Джюнейт Чакыр, по мнению игроков немецкого клуба, ошибочно не назначил два пенальти в ворота мадридской команды — после попадания мяча в руку защитнику Марсело и после нарушения футболиста Серхио Рамоса на нападающем «Баварии» Роберте Левандовском. В итоге в финал вышел «Реал».

В среду во время матча Лиги чемпионов «Рома» — «Ливерпуль» (4:2) арбитр Дамир Скомина подвергся критике руководства и футболистов итальянской команды, которые заявили, что в Лиге чемпионов требуется введение системы VAR, при которой состав участников финального матча был бы другим. По их мнению, судья несколько раз ошибочно не назначил пенальти в пользу римлян, а также не удалил футболиста «Ливерпуля», из-за чего «Рома» не смогла по сумме двух матчей выйти в финал турнира. На следующий день спорные решения российского судьи Сергея Карасева возникли в игре Лиги Европы «Зальцбург» — «Марсель» (2:1 доп.вр.). Главная ошибка заключалась в том, что арбитр неверно указал на угловой удар, после которого французы забили решающий гол и вышли финал турнира.

"УЕФА постоянно ищет возможность улучшить свои соревнования и долго обсуждал систему автоматического определения голов до того, как она была введена на чемпионате Европы — 2016 и в Лиге чемпионов. Что касается системы видеоассистентов судей, в настоящее время проводятся различные испытания, но мы по-прежнему видим некоторые неопределенности и считаем крайне важным, чтобы возможность применения, интерпретации и технологической поддержки системы были понятны всем. Мы продолжим отслеживать результаты, чтобы увидеть, как работает система, не влияя на темп игры", — сказали в пресс-службе УЕФА.

Тестирование VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России.

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль», пройдет в Киеве 26 мая. Решающий матч Лиги Европы состоится в Лионе 16 мая. В нем «Марсель» сыграет против испанского «Атлетико».